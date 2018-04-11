Цены на бытовую технику вырастут из-за курса рубля

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Снижение курса рубля грозит повторением ситуации 2014 г., когда из-за падения национальной валюты потребители скупали впрок различную бытовую технику и электронику. Ритейлеры уже предупредили о грядущем росте закупочных цен.

Если курс доллара сохранится на нынешнем уровне в течение месяца, могут подорожать не только бытовая техника, но и смартфоны, планшеты, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, предупреждают дистрибьюторы. Ослабление национальной валюты подтолкнуло производителей бытовой техники пересмотреть цены на отгружаемую в розницу продукцию. Выручка ритейлеров в рублях, а закупки импортной продукции проводятся в долларах и евро. Чтобы не получить убытки, ритейлеры скорректируют цены с учетом ослабления рубля. Например, Candy Hoover Group уведомила 50 партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели. О планах по увеличению закупочных цен на 5–10% объявили несколько производителей, отмечают в крупнейшем ритейлере «М. Видео». Резкое ослабление рубля, которое началось 9 апреля, уже повысило интерес потребителей к бытовой технике — стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам, заявил изданию «КоммерсантЪ» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. С 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли 15%. Представители мобильной розницы полагают, что изменение курсов валют в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны. В re:Store, МТС и «Связном» на текущий момент корректировать цены не планируют. Однако оптовики предупреждают, что реселлеры будут вынуждены повышать цены, так как товар приобретается у производителей по ценам, номинированным в иностранной валюте. Это касается и продукции, которая собирается в РФ из импортных комплектующих: закупки ведутся в валюте, а продажи — за рубли. В 2014 г. рост цен составил 30–40%, а рост курса евро и доллара к рублю — до 70%. Сейчас пока доллар и евро выросли не более чем на 10%. Разговоры о возможном повышении закупочных цен выглядят как спекуляция на почве необоснованной паники, считает генеральный менеджер мобильного подразделения Lenovo в России и Центральной Азии Антон Швейнов. У Lenovo цены зафиксированы в рублях до июня, отметил он. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, у большинства крупных вендоров курс доллара хеджирован до конца года, поэтому цены вверх не пойдут и для новых поставок. Но через месяц могут на 5% увеличиться цены только смартфонов у B— и C-брендов, допускает он.