Правительство не заметило обрушения рубля: к падению нацвалюты подготовились

Министр экономики Максим Орешкин ожидает доллар по 68 «деревянных»

Пока национальную валюту и российский фондовый рынок лихорадит от обрушения на фоне новых американских санкций, высокие чиновники и приближенные к ним эксперты собрались, чтобы обсудить экономическое будущее и настоящее страны на XIX Апрельской конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ . Поговорили о многом: о бюджетной политике, настройке налоговой системы, рецептах экономического роста. Однако ни Антон Силуанов , ни Максим Орешкин, ни Алексей Кудрин даже словом не обмолвились о главном в повестке дня — резком падении рубля на уровень полуторогодовой давности. Игнорирование этой темы удивило: все уже привыкли, что власти, если и не говорят конструктивно о решении проблемы, то хотя бы успокаивают сказками о скорой и неизбежной стабилизации экономики.

Новости «черного понедельника» казалось бы сами расставили приоритеты в картине дня, но участники конференции в НИУ ВШЭ как будто намеренно закрыли глаза на очевидные вещи. Министр экономического развития Орешкин сразу предупредил, что приехал на конференцию, как он подчеркнул, научную и собирается больше теоритизировать, чем говорить о практике. Он выступил на пленарном заседании с интригующим названием «Перспективы российской экономики». Правда, от вопроса «Какой будет экономика России » министр ловко ушел, сказав, что задавать его нужно будущему правительству. Даже в кулуарах конференции терпеливо дожидавшимся Орешкина журналистам, пытавшимся узнать о реакции правительства на падении «деревянного», не удалось выяснить главного. «Ничего не комментируем», — отмахнулся министр.

Вообще Апрельская конференция в ВШЭ всегда отличалась либеральностью и широтой взглядов. Сюда приглашаются западные ученые, докладывают об экономике в своих высоко— и просто развитых странах, а предшествуют празднику научной мысли выступления высоких российских чиновников. В этом году дата проведения конференции стала своеобразным экватором между президентскими выборами и назначением нового правительства, поэтому было особенно интересно, что «старички» кабмина скажут, быть может, на последок.

Однако сигналы эти не содержали почти никакой конкретики. Министр финансов Антон Силуанов, посвятивший свое выступление бюджетной политике, говорил намеками. Заведя старую песню об увеличении темпов роста экономики, он назвал один из способов этого добиться — трансформацию налоговой системы. «В правительстве рассматриваются различные варианты налоговой надстройки, — заявил он, подтвердив слухи о грядущей налоговой реформе, — Но в их основе лежит принцип фискальной нейтральности и они не подразумевают нагрузки на экономику». По его словам, все изменения, которые будут реализованы, направлены на сокращение серого сектора, чтобы в нем просто «невыгодно было находиться». Силуанов пообещал стабильность налоговой системы на протяжении всего следующего электорального цикла и добавил, что за счет более справедливого распределения налоговой нагрузки и более простого налогового администрирования планируется добавить в бюджетную систему около 1% ВВП или 1 трлн рублей.

Отметим, что одним из вариантов налоговых изменений, о которых говорилось ранее, является увеличение НДФЛ с 13 до 15% с введением необлагаемого минимума. Как выяснили в Центре стратегических разработок под руководством Кудрина (по слухам, ЦСР занимается разработкой налоговой реформы), половина опрошенных россиян не против повышения НДФЛ на 2%.

В свою очередь, глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности в вопросе повышение налогообложения и рассмотрению возможных вариантов с учетом интересов бедных слоев населения. Она уверена, что в стране есть ресурсы для увеличения темпов экономического роста без увеличения налоговой нагрузки. В частности, можно пересмотреть подход к распределению бюджетных инвестиций, которые стали «черной дырой из бюджета». «В 2017 году мы направили на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ около 700 млрд рублей. При этом введены в эксплуатацию 263 из 408 объектов, предусмотренных программой», — привела показательный пример Голикова. По словам главы аудиторского ведомства, на этих расходах можно экономить, если изменить подход к распределению госсредств.

Она напомнила, что не за горами планирование нового бюджета. «Мы всегда увлекаемся дележом средств в бюджете, но забываем, что бюджет — это лишь производная из бюджетообразующих показателей, представленных в прогнозе социально-экономического развития, который должно подготовить Минэкономразвития к 5 апрелю.

Однако пока обновленный прогноз Минэкономразвития не представил. А действующий предполагает инфляцию 3,8% в 2018 году с „одновременным ослаблением курса рубль-доллар до 68 рублей в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель и ослаблением рубля до уровня около 62 рублей при сохранении цен на нефть при текущем уровне“. Завидная проницательность! Отметка в 62 рубля пробита как раз в понедельник. Получается, что все идет по плану Орешкина, а возможно, и с молчаливого согласия финансовых властей, которые, как мы помним, совсем не давно активно занимались искусственным ослаблением „деревянного“ в интересах экономики.