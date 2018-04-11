Цены на бытовую технику могут подскочить на 5-10 процентов 

Производители электроники и бытовой техники из Европы предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на на 5-10 процентов из-за ослабления курса рубля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей известных торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Не исключают повышения цен и крупнейшие производители бытовой техники. Они уведомили продавцов о возможном повышении цен на свою продукцию с 16 апреля. Как уточнили представители этих компаний, цены на импортную продукцию могут быть повышены пропорционально изменению курса, если он не вернется к уровню прошлой недели (2-8 апреля). При этом могут подорожать даже те бытовые приборы, которые производятся на заводах в России, если в них есть импортные компоненты.
Что касается производителей популярных смартфонов и компьютеров — компаний Apple, Huawei, Samsung, то они пока не комментируют цены на свою продукцию. В Lenovo допустили повышение цен, если курсы доллара и евро продолжат расти.