Нулевой эффект санкций: Медведев рассказал Путину о точках роста российской экономики

Сергей Хестанов. Россия имеет низкий дефицит бюджета, хотя и небольшой, но достоверный экономический рост, а также довольно серьезные международные резервы, имеющие тенденцию к росту, поэтому с точки зрения макроэкономики ситуация выглядит действительно стабильно, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Стабильная ситуация в экономике

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о состоянии российской экономики. Как заявил Медведев, по итогам 2017 года ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне и стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом.

Но при этом рост инвестиций в основной капитал премьер обозначил как «достаточно вялый», добавив, что эту проблему предстоит решать в самом ближайшем будущем.

«Что касается макроэкономических показателей, то здесь ситуация выглядит достаточно прозрачно. Россия имеет низкий дефицит бюджета, хотя и небольшой, но достоверный экономический рост, а также довольно серьезные международные резервы, имеющие тенденцию к росту, поэтому с точки зрения макроэкономики ситуация выглядит действительно стабильно.

Низкие инвестиции в основной капитал связаны с тем, что большая часть субъектов российской экономики довольно осторожно оценивает перспективы дальнейшего экономического роста. Но волевым решением эту тенденцию поменять практически невозможно, поэтому, скорее всего, показатель еще длительное время останется на низком уровне», — предполагает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

При этом новые санкции США оказывают на российскую экономику практически нулевой эффект. Как добавляет Хестанов, они неприятны для отдельных компаний, но макроэкономические показатели затрагивают довольно слабо, поскольку их потенциальные эффекты на порядок меньше размеров российской экономики. По интересам отдельных компаний ограничения США бьют сильнее, но и тут, если будет политическая воля, государство окажет помощь бизнесу.

Точки роста

Среди других точек роста российской экономики Медведев выделил низкий объем государственного долга, причем как внутренних, так и внешних заимствований. Наряду с ростом валового внутреннего продукта и рекордно низкими значениями инфляции, которая позволяет активно развивать кредитование в стране, мы можем говорить о стабильном росте экономики России.

«После 1998 года уровень госдолга в России исторически остается небольшим, поэтому никакого существенного влияния на экономику в силу своего размера тот не оказывает. Сегодня госдолг находится на отметке около 50-55 млрд долларов, а международные резервы Центробанка кратно превышают его, составляя около 450 млрд долларов.

Теоретически госдолг нарастить можно, но в этом нет большого смысла, поскольку и без него российская финансовая система достаточно избыточна. Самый наглядный показатель — это динамика процентных ставок по банковским вкладам. У банков сосредоточено достаточное количество денег, поэтому они не заинтересованы привлекать их у населения. В целом наша финансовая система прекрасно справляется со своими задачами», — считает Сергей Хестанов.