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Каплан оптимистичен по поводу торговой войны
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Каплан оптимистичен по поводу торговой войны 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил, что его несмотря на все недавние торговые трения между США и Китаем, напряжение между странами будет ослабевать, пишет Reuters.
Роберт Каплан
Каплан, член без права голоса в комитете по установлению ставок в центральном банке США в этом году, сказал в своем выступлении в Университете Цинхуа в Пекине, что двусторонние обсуждения торговых вопросов будут происходить за закрытыми дверями. По мнению Каплана, вопросы не будут решены в ближайшее время. Комментарии Каплана приходят после того, как президент Китая Си Цзиньпин пообещал ранее продолжать открывать китайскую экономику и снижать тарифы в этом году в речи, рассматриваемой как попытка разрядить обостряющийся торговый конфликт с Соединенными Штатами. Как писали «Вести. Экономика», с такими заявлениями Си выступил на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань). Хотя большинство обещаний уже звучали ранее, комментарии Си способствовали росту фьючерсов на индексы США, доллара и азиатских акций. По словам председателя КНР, страна резко расширит доступ на рынки для иностранных инвесторов. Ранее на недостаточный доступ к рынкам жаловались торговые партнеры страны, в том числе США. Си пообещал, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее» и активизирует принятие ранее объявленных мер по открытию финансового сектора. "В этом году мы значительно снизим пошлины на импорт автомобилей и в то же время снизим импортные тарифы на некоторые другие товары", — сказал Си. Он также отметил, что экономическая глобализация — это тенденция, которую нельзя повернуть вспять.
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