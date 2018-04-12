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Глава Auchan в России заявил о поиске российских поставщиков для зарубежных магазинов
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Глава Auchan в России заявил о поиске российских поставщиков для зарубежных магазинов 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Исполнительный президент «Ашан Ритейл России» Франсуа Реми на встрече, состоявшейся 12 апреля на площадке Минпромторга, заявил, что компания заинтересована в увеличении доли локальных российских производителей в своих магазинах как в РФ, так и на зарубежном рынке.
«Россия для Ашана — очень важный рынок. Это дает возможность российским производителям продвинуться в другие страны — на глобальные рынки присутствия Ашана», — приводит слова Реми пресс-служба министерства.
Реми рассказал, что Auchan присутствует в 17 странах мира. По его словам, ряд производителей из России уже являются поставщиками магазинов во всех странах присутствия компании, в том числе по ряду позиций заместив иностранных конкурентов.
В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, также участвовавший во встрече, отметил важность продвижения продукции, произведенной в России на международный рынок.
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 Ещё 2 источника 
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