Глава Auchan в России заявил о поиске российских поставщиков для зарубежных магазинов

Исполнительный президент «Ашан Ритейл России» Франсуа Реми на встрече, состоявшейся 12 апреля на площадке Минпромторга , заявил, что компания заинтересована в увеличении доли локальных российских производителей в своих магазинах как в РФ , так и на зарубежном рынке.

«Россия для Ашана — очень важный рынок. Это дает возможность российским производителям продвинуться в другие страны — на глобальные рынки присутствия Ашана», — приводит слова Реми пресс-служба министерства.

Реми рассказал, что Auchan присутствует в 17 странах мира. По его словам, ряд производителей из России уже являются поставщиками магазинов во всех странах присутствия компании, в том числе по ряду позиций заместив иностранных конкурентов.