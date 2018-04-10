Ещё
Меркель: СП-2 зависит от транзита газа через Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Меркель: СП-2 зависит от транзита газа через Украину 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2) не продолжится без ясности по поводу роли Украины как транзитной страны, что, по всей видимости, ужесточило ее мнение по поводу проекта, передает Reuters.
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Я ясно дала понять, что проект «Северный поток-2» невозможен без ясности в отношении будущей транзитной роли Украины", — сказала она на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко. "Таким образом, вы можете видеть, что это не просто экономическая проблема, но есть и политические соображения", — добавила она. Как писали «Вести. Экономика», компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода в соответствии с Горным законом ФРГ. Между тем, горное ведомство Штральзунда 31 января выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», подчеркивает Nord Stream 2 AG.
Вести.Ru: последние новости
Китай изучит возможность девальвации юаня ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2" Кудрин: не надо ждать снижения ключевой ставки ЦБ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне295
Эрдоган раскритиковал Лаврова59
Меркель анонсировала встречу без России328
Путин рассказал о разработке уникального оружия185
Найден позитив от ослабления рубля195
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение