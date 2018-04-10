Меркель: СП-2 зависит от транзита газа через Украину 

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2) не продолжится без ясности по поводу роли Украины как транзитной страны, что, по всей видимости, ужесточило ее мнение по поводу проекта, передает Reuters.
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Я ясно дала понять, что проект «Северный поток-2» невозможен без ясности в отношении будущей транзитной роли Украины", — сказала она на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко. "Таким образом, вы можете видеть, что это не просто экономическая проблема, но есть и политические соображения", — добавила она. Как писали «Вести. Экономика», компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода в соответствии с Горным законом ФРГ. Между тем, горное ведомство Штральзунда 31 января выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», подчеркивает Nord Stream 2 AG.