«Газпром» и «Нафтогаз» решили снова работать вместе

«Газпром» и «Нафтогаз» готовят новый контракт

Российский «Газпром» «Нафтогаз Украины» начали обсуждать условия нового контракта об украинском транзите в Европу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к сторонам переговоров.

Собеседники газеты заявили, что компании обсуждают не пересмотр действующего до конца 2019 года контракта, а условия транзита с 2020 года. Переговоры пока находятся «в самой ранней стадии».

Один из двух действующих контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» — о транзите газа в Европу — был подписан 19 января 2009 года и действует до конца 2019-го. Второго марта «Газпром» сообщил о планах досрочно расторгнуть соглашение.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что воплощение в жизнь российского проекта «Северный поток-2» невозможно без определения роли украинского транзита в будущем. По словам канцлера, о необходимости учесть интересы Киева она сказала 9 апреля в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.