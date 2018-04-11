«Газпром» и «Нафтогаз» решили снова работать вместе

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«Газпром» и «Нафтогаз» готовят новый контракт 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» начали обсуждать условия нового контракта об украинском транзите в Европу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к сторонам переговоров.
Собеседники газеты заявили, что компании обсуждают не пересмотр действующего до конца 2019 года контракта, а условия транзита с 2020 года. Переговоры пока находятся «в самой ранней стадии».
Один из двух действующих контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» — о транзите газа в Европу — был подписан 19 января 2009 года и действует до конца 2019-го. Второго марта «Газпром» сообщил о планах досрочно расторгнуть соглашение.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что воплощение в жизнь российского проекта «Северный поток-2» невозможно без определения роли украинского транзита в будущем. По словам канцлера, о необходимости учесть интересы Киева она сказала 9 апреля в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.
Двадцать седьмого марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. Пятого апреля условное согласие на строительство дало правительство Финляндии.
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