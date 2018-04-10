Китай и Филиппины договорились поддерживать мир в Южно-Китайском море

Встреча лидеров состоялась во вторник на полях Азиатского экономического форума в Боао, который проходит в эти дни на китайском острове Хайнань.

"Мы должны и дальше решать вопрос Южно-Китайского моря конструктивным образом, посредством диалога изучить возможности сотрудничества по совместной разведке и освоению для того, чтобы сделать Южно-Китайское море морем сотрудничества и дружбы", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что политика добрососедства и дружбы Китая по отношению к Филиппинам непоколебима, а желание поддерживать развитие Филиппин является искренним. Си Цзиньпин отметил, что с приходом Дутерте к власти в китайско-филиппинских отношениях началась новая глава.

Дутерте в свою очередь заявил, что китайско-филиппинские отношения поддерживают хорошую тенденцию развития и выразил благодарность за оказанную помощь и поддержку Китая в социально-экономическом развитии страны и борьбе с терроризмом.

"Филиппины готовы совместно с китайской стороной посредством двусторонних консультаций продолжать и дальше поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и сделать так, чтобы оно стало областью сотрудничества меду Филиппинами и Китаем", — цитирует Дутерте МИД КНР.

Отношения между Китаем и Филиппинами резко испортились после того, как 12 июля 2016 Постоянная палата третейского суда в Гааге , рассмотрев односторонний иск Филиппин против Китая относительно спора в Южно-Китайском море, постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море в пределах «девятипунктирной линии». Китай заявил, что считает решение арбитража недействительным, не признает и не принимает его.

Разбирательство в арбитраже было начато в 2013 при предыдущем президенте Филиппин Бенигно Акино, который оставил свой пост в мае 2016 года. С приходом к власти Родриго Дутерте отношения между двумя странами нормализовались.