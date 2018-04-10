Порты Каспия восполняют потери 

Причем увеличена перевалка как сухих, так и наливных грузов. Последних — в 2,1 раза, до 0,54 млн т. Объем переработки сухогрузов растет более умеренными темпами (+17,2% к уровню 2017 г.) и составил 0,79 млн Динамика изменилась с начала 2018-го. Рост во многом обусловлен низкой базой прошлого года. По итогам 2017-го грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за упал на 34,1% по сравнению с 2016-м и составил 3,9 млн т. В январе 2018-го грузооборот портов Каспия вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 426 тыс. т, а уже в январе — феврале вырос на 58%, до 851,1 тыс. т.
Эксперты связывают рост показателей с утвержденной в ноябре 2017 года правительством РФ Стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года и возвращением ряда грузовладельцев в порты Каспия.