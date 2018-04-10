Немецкий бизнесмен: «Северный поток — 2» снизил бы напряженности между Россией и Украиной

По словам эксперта, транспортировка газа по трубопроводу выгоднее и с экономической, и с экологической точки зрения по сравнению с поставками сжиженного природного газа.

«Северный поток — 2» — это проект европейских энергетических компаний, который базируется на ясном предпринимательском расчете — пути к новым районам добычи на севере Сибири будут короче, а издержки при транспортировке в долгосрочной перспективе ниже, чем существующие пути поставок через Украину . Изменение законодательной базы задним числом по политическим соображениям подорвало бы доверие к правовой законности в ЕС », — заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле

Он объяснил, что Европа нуждается в импортном топливе в связи со снижением объёмов добычи и роста спроса, а ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» позволит стабилизировать цены для промышленности, что обеспечит конкурентоспособность конечной продукции. При этом роль Украины как государства-транзитёра не снизится, но необходимо провести модернизацию её газотранспортной системы.

«Альтернативные пути транспортировки могли бы способствовать снижению взаимной зависимости обоих стран ( России и Украины — ред.) и соответственно потенциала для политической напряжённости между ними», — считает Бюхеле.