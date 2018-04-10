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Протекционизм неблагоприятен для экономической стабильности, считают в МВФ
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Протекционизм неблагоприятен для экономической стабильности, считают в МВФ 

РИА Новости 31 минуту назад
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Протекционизм и политика односторонних действий не способствуют мировой экономической и финансовой стабильности, заявила глава МВФ Кристин Лагард во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча состоялась на полях Азиатского экономического форума в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.
"МВФ несет ответственность за защиту многосторонней системы международной торговли, протекционизм и политика односторонних действий не благоприятствуют мировой экономической и финансовой стабильности", — приводит слова Лагард министерство иностранных дел КНР.
Заявление Лагард прозвучало на фоне торгового конфликта между Китаем и США, которые ввели в отношении друг друга повышенные импортные пошлины. США обвиняют Китай в нечестной торговле, а Китай, в свою очередь, обвиняет США в протекционизме и нарушении правил международной торговли.
Лагард также подчеркнула, что МВФ выступает за диалог и сотрудничество, и готов тесно сотрудничать с Китаем.
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