Протекционизм неблагоприятен для экономической стабильности, считают в МВФ

Встреча состоялась на полях Азиатского экономического форума в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

"МВФ несет ответственность за защиту многосторонней системы международной торговли, протекционизм и политика односторонних действий не благоприятствуют мировой экономической и финансовой стабильности", — приводит слова Лагард министерство иностранных дел КНР.

Заявление Лагард прозвучало на фоне торгового конфликта между Китаем и США , которые ввели в отношении друг друга повышенные импортные пошлины. США обвиняют Китай в нечестной торговле, а Китай, в свою очередь, обвиняет США в протекционизме и нарушении правил международной торговли.

Лагард также подчеркнула, что МВФ выступает за диалог и сотрудничество, и готов тесно сотрудничать с Китаем.