Эксперт объяснил заявление Меркель по «Северному потоку — 2» и украинскому транзиту

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о невозможности реализации проекта «Северный поток-2» без сохранения транзита газа связано с тем, что взаимные обязательства Украины и Германии требуют поддержки Киева, поскольку Германия является одним из кредиторов Украины, сообщил RNS гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев

«Госпожа Меркель находится в очень сложном положении, и после встречи с Порошенко она должна была сделать подобное заявление. Сложность ее положения состоит в том, что взаимные обязательства Украины и Германии требуют какого-то сотрудничества — Германия является одним из крупнейших кредиторов Украины, и для нее важно, чтобы Украина могла обслуживать свои обязательства по долгу, хотя бы проценты платить, я уж не говорю о погашении. Это оказывает значительное влияние на позиции Германии», — сказал Танкаев.

По его словам, Меркель заинтересована в сохранении транзита газа через Украину, поскольку Киев обладает малым количеством источников дохода, и транзит газа — один из основных.

Танкаев добавил, что немецкие специалисты из газовых компаний постоянно отслеживают состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины и признают его ужасающим — согласно их предупреждениям, системы ГТС могут выйти из строя к концу следующего года, и им необходима реконструкция.

Однако средств на проведение реконструкции у Украины нет, и никто их не предоставит — в прошлом году Украина уже получила отказ от немецкой Siemens США , отмечает эксперт.

«Дело в том, что Украина находится в состоянии дефолта, платить по своим долгам она не может и не будет, к тому же зачем давать им какие-то деньги, когда они могут быть использованы не по назначению. Даже ближайшие партнеры Украины признают, что она является одной из самых коррумпированных стран в мире», — сказал Танкаев.

«В этой ситуации рассчитывать на поставки газа через территорию Украины, на сохранение украинского транзита, можно лишь из политических соображений. Но если Германии нужен дешевый газ для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке, то для этого нужно строить «Северный поток — 2», деваться некуда», — добавил он.