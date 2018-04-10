Токсичными выглядят все активы: банковские аналитики о ситуации на финансовом рынке

«Нынешний раунд американских санкций — едва ли не крупнейший и самый серьезный с 2014 г., когда США начали вводить санкции против России . Попадание в список крупной публичной компании с листингом на ведущих мировых биржах де-факто означает, что отныне ни одна российская компания или банк не может считать себя вне зоны санкционного риска вне зависимости от того, насколько она крупная и публичная. Стоит ожидать переоценку всего спектра так называемого «российского» риска — от валюты до бондов и фондового рынка. Поэтому мы видим такую реакцию на финансовых рынках, когда практически отвесно падают все российские активы. Так обычно инвесторы во всем мире избавляются от активов, которые вдруг стали на их взгляд «токсичными». И теперь в их глазах токсичным выглядит весь российский финансовый рынок.

Паника рано или поздно стихнет. Однако, к сожалению, новые санкции означают, что теперь ко всем российским активам необходимо будет применять дисконт, что они будут торговаться дешевле своих аналогов на других рынках, и это надолго. Дисконт будет сохраняться до тех пор, пока не встанет вопрос о возможном снятии или ослаблении санкций. Очевидно, что портфельных инвесторов в российские активы теперь будет намного меньше и к нашему рынку будут еще долгое время относиться с опаской».

Екатерина Трофимова , генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства:

«Волатильность носит временный характер, и уже сейчас началась некоторая коррекция: рублевый индекс фондовой биржи во вторник демонстрирует не высокий, но устойчивый рост. Очевидно, что нервозность спадает, и многое зависит от того, будут ли какие-то дополнительные враждебные решения со стороны других стран в отношении российских финансовых инструментов или компаний».

«Никакой логики в продажах нет, инвесторы руководствуются исключительно эмоциями, реагируя на негатив от санкций, объявленных в пятницу, и на сообщения о возможных санкциях из-за Сирии , которые планируется объявить на этой неделе.

Сегодня с середины дня индекс ММВБ начал корректироваться вверх на фоне продолжающегося ослабления рубля. С прошлой пятницы рубль потерял к доллару почти 8% и сейчас торгуется вблизи 63 руб. /$. Такой курс ничем не оправдан, учитывая, что нефть марки Brent пока остается вблизи своей максимальной отметки — $68-70 за баррель. Причиной такого движения явно стали продажи нерезидентами российских ОФЗ на опасениях очередных санкций, связанных с запретом на инвестиции в госдолг РФ. С учетом весьма комфортных цен на нефть можно предположить, что потенциал дальнейшего ослабления рубля невелик. В такой ситуации ЦБ вряд ли пойдет на снижение ставки, а вот исключать ее повышения уже нельзя.

Обострение конфликта в Сирии или усиление давления на Россию может привести к гораздо более сильному падению. Пока же в сложившемся уравнении слишком много неизвестных, поэтому мы рекомендуем подождать прояснения ситуации и вкладываться в активы пусть и по более высокой цене, зато с большей уверенностью в перспективах».

«То, что происходит, — реакция на те санкции, которые были объявлены в пятницу. Это означает, что теперь под угрозой находятся практически все крупнейшие российские компании. Еще бы я выделил новость о внесении в конгресс США законопроекта о введении ограничений на российский госдолг. Принятие этого законопроекта предусматривает дополнительные санкции против России. Поэтому сегодня мы видели такую экономическую реакцию в отношении рубля. Сейчас этап неопределенности, помимо санкционной тематики и конфликта в Сирии представляют определенные риски для рынков и ответные санкции со стороны России. Не нужно пытаться купить подешевевшие бумаги, лучше отойти в сторону и подождать дальнейших новостей. Что касается рубля, то дальнейшее движение будет зависеть от новостного потока. Сейчас, когда произошла такая резкая девальвация, рекомендовать покупку доллара/евро рискованно, если же у вас есть доллары/евро, то, наверное, лучше их пока сохранить».

»Эмоциональная составляющая должна схлынуть через несколько дней, но проблемой являются возможные новые антироссийские санкции США. Для сильного ослабления рубля особых причин нет, нефть остается относительно дорогой, реальные процентные ставки положительны. Вряд ли нужно срочно покупать валюту, отскок в течение месяца весьма вероятен».

Яков Яковлев , старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «АТОН»:

«Рынок сейчас не руководствуется фундаментальными факторами, поэтому говорить о справедливости текущих уровней по российской валюте не приходится. В ближайшей перспективе давление на рубль со стороны инвесторов, выходящих из российских активов, вероятно, сохранится. При этом довольно сложно сказать, на каком уровне рубль в итоге стабилизируется — во многом это будет зависеть о того, оправдаются или нет опасения инвесторов по поводу санкций. На наш взгляд, существенная просадка российской валюты к уровням выше 65 рубля за доллар все-таки маловероятна — на этих отметках в «рыночный процесс» может уже вмешаться Центральный банк с вербальными или фактическими интервенциями на рынке».