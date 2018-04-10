Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за разлива под Саратовом 

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объёмы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска — в пределах суток», — приводит его слова РИА Новости.
По данным «Транснефти», разлив произошёл в 14:00 в 5 км от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области. К месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы. Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.
По предварительной информации, объём выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации также отсутствуют.