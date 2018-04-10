Ещё
Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за разлива под Саратовом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за разлива под Саратовом 

RT на русском 29 минут назад
Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объёмы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска — в пределах суток», — приводит его слова РИА Новости.
По данным «Транснефти», разлив произошёл в 14:00 в 5 км от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области. К месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы. Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.
По предварительной информации, объём выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации также отсутствуют.
RT на русском: последние новости
В Совфеде новые санкции США назвали проявлением «ледяной войны» Орешкин предупредил о негативных последствиях торговой войны США и Китая Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за день из-за новых санкций США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне187
Меркель анонсировала встречу без России332
Эрдоган раскритиковал Лаврова27
Найден позитив от ослабления рубля174
Путин рассказал о разработке уникального оружия155
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение