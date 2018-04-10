Власти Адыгеи планируют создание логистического центра для экспорта на Ближний Восток 

МАЙКОП, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют расширять экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока, построив на территории республики логистический центр для организации экспорта из ЮФО экологически чистой сельхозпродукции, в том числе и адыгейского сыра, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики.
"Делегация Адыгеи сейчас участвует в Дубайском экономическом форуме, где с бизнесменами стран Ближнего Востока обсудит аспекты расширения экспорта экологически чистой продукции. В частности, пройдут переговоры по поводу строительства в Адыгее крупного логистического центра для организации экспорта экологически чистой сельхозпродукции из ЮФО. Кроме того, трейдерская компания из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовалась брендовой продукцией республики — адыгейским сыром для поставок в ОАЭ, и теперь важно решить вопросы логистики", — уточнил собеседник агентства.
Как ранее сообщал в интервью ТАСС глава Адыгеи Мурат Кумпилов, адыгейский сыр может стать конкурентоспособным на зарубежном рынке. С 2012 года он экспортируется в Германию, в прошлом году поставки составили 26,5 тонн. На 2018 год с немецкими партнерами подписаны контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра. Весной текущего года планировалось начать поставки сыра в ассортименте в Объединенные Арабские Эмираты.
По данным республиканского министерства экономического развития и торговли, за последние годы Адыгея экспортировала в страны Ближнего Востока злаки и древесину, молочную продукцию в небольшом объеме, а импортировала стекло и изделия из него, жиры, масла и фрукты. В целом экспортный товарооборот республики в минувшем году по сравнению с 2016 годом вырос в 1,6 раза и составил $38,6 млн По данным таможенной статистики, крупнейшими торговыми партнерами Адыгеи в экспорте выступают Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).