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Медведев заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная
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Медведев заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом он сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, текст которой опубликован на сайте Кремля.
«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», — сказал Медведев.
Он также отметил, что инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, что даёт возможности для развития кредитования.
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