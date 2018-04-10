Медведев заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная

Об этом он сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным , текст которой опубликован на сайте Кремля.

«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», — сказал Медведев.