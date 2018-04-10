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Немецкий бизнес увидел предпринимательский расчет в «Северном потоке-2»
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Немецкий бизнес увидел предпринимательский расчет в «Северном потоке-2» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Он подчеркнул также, что в создании «Северного потока-2» есть «ясный предпринимательский расчет».
"Пути к новым районам добычи на севере Сибири будут короче, а издержки при транспортировке в долгосрочной перспективе ниже, чем существующие пути поставок через Украину", — отметил он.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель, выступая 10 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что «Северный поток — 2» без создания у нас ясности насчет будущей роли украинского транзита, по нашему мнению, невозможен".
По ее словам, об этом шла речь и в телефонных переговорах Меркель и Путина, состоявшихся вечером 9 апреля.
"Северный поток-2" — это проект создания двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до города Грайфсвальд в Германии с возможностью дальнейшей прокладки сухопутной части до центрально-европейского газового хаба в немецком Баумгартене. Германия разрешила в конце марта строительство трубопровода на своей территории так же, как и Финляндия. Согласования в Дании и Швеции идут по графику.
Между тем против создания «Северного потока-2» выступает Украина, которая опасается потерять положение страны-транзитера газа, а также США, рассчитывающие продавать в Европу собственный сжиженный газ.
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