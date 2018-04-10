Немецкий бизнес увидел предпринимательский расчет в «Северном потоке-2»

Он подчеркнул также, что в создании «Северного потока-2» есть «ясный предпринимательский расчет».

"Пути к новым районам добычи на севере Сибири будут короче, а издержки при транспортировке в долгосрочной перспективе ниже, чем существующие пути поставок через Украину ", — отметил он.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель , выступая 10 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко , заявила, что «Северный поток — 2» без создания у нас ясности насчет будущей роли украинского транзита, по нашему мнению, невозможен".

По ее словам, об этом шла речь и в телефонных переговорах Меркель и Путина, состоявшихся вечером 9 апреля.

"Северный поток-2" — это проект создания двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до города Грайфсвальд в Германии с возможностью дальнейшей прокладки сухопутной части до центрально-европейского газового хаба в немецком Баумгартене. Германия разрешила в конце марта строительство трубопровода на своей территории так же, как и Финляндия . Согласования в Дании Швеции идут по графику.