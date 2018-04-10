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Все вовлеченные в процесс глобализации страны ждет успех — Ван И
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Все вовлеченные в процесс глобализации страны ждет успех — Ван И 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: Газета "Труд"
Боао /Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И сегодня принял участие и выступил с речью на мероприятии с участием действующих и бывших членов правления Боаоского азиатского форума. Министр заявил, что все вовлеченные в процесс глобализации страны ждет успех.
Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня выступил с важной речью на ежегодной конференции Боаоского азиатского форума. Глава государства подчеркнул, что открытые двери Китая не закроются, а будут лишь раскрываться все шире, проводимые Китаем реформы и открытость непременно будут успешны и принесут определенные плоды.
Ван И заявил, что выступление Си Цзиньпина распространяется по всему миру. Он выразил уверенность, что страны мира примут этот важный и позитивный посыл. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Рост прибыли пяти крупных китайских банков ускорился Искажение фактов в торговом споре между Китаем и США не имеет смысла -- посольство Китая в Канаде Си Цзиньпин: 40 лет реформ и открытости позволили сделать много ценных выводов
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