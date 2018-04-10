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Экономическую глобализацию невозможно повернуть вспять, заявил Си Цзиньпин
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Экономическую глобализацию невозможно повернуть вспять, заявил Си Цзиньпин 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: ИА Regnum
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Экономическая глобализация — тренд современности, который нельзя повернуть вспять, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Исходя из общего тренда мирового развития, экономическая глобализация — веяние времени, которое нельзя повернуть вспять. Основываясь именно на этом суждении, я в своем докладе к XIX съезду КПК подчеркнул, что Китай будет твердо придерживаться своей основополагающей политики по открытости внешнему миру, будет решительно работать над открытостью «ворот Китая». Я хочу всем четко сказать, что двери открытости Китая никогда не закроются, они лишь могут распахнуться еще шире", — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао.
Председатель КНР также объявил о ряде значительных мер по расширению доступа иностранного капитала на рынок Китая, которые власти страны намерены принять в этом году в рамках реализации политики реформ и открытости.
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