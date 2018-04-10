Экономическую глобализацию невозможно повернуть вспять, заявил Си Цзиньпин

"Исходя из общего тренда мирового развития, экономическая глобализация — веяние времени, которое нельзя повернуть вспять. Основываясь именно на этом суждении, я в своем докладе к XIX съезду КПК подчеркнул, что Китай будет твердо придерживаться своей основополагающей политики по открытости внешнему миру, будет решительно работать над открытостью «ворот Китая». Я хочу всем четко сказать, что двери открытости Китая никогда не закроются, они лишь могут распахнуться еще шире", — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао.

Председатель КНР также объявил о ряде значительных мер по расширению доступа иностранного капитала на рынок Китая, которые власти страны намерены принять в этом году в рамках реализации политики реформ и открытости.