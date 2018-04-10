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На водку крепостью 38% появится минимальная цена
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На водку крепостью 38% появится минимальная цена 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Производители водки крепостью 38% должны придерживаться установленного ценообразования на крепкую алкогольную продукцию и применять минимальную цену при её обороте.
Соответствующие поправки об изменениях в приказ Министерства финансов от 11 мая 2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» размещёны на федеральном портале проектов нормативных актов.
Инициатива, как отмечается в сопроводительных материалах к документу, призвана исключить имеющиеся в настоящее время разночтения в части применения установленных минимальных цен на водку крепостью 38%.
В случае одобрения предложения Минфина будет унифицирована минимальная стоимость водки крепостью в диапазоне от 37 до 40% включительно.
Специалисты ведомства также указывают, что минимальная розничная цена бутылки водки крепостью от 38 до 40% включительно объёмом 0,5 литра без НДС составит 69 рублей, а уже с акцизом и НДС — 205 рублей.
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