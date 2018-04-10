ФТС: импорт в Россию в I квартале вырос на 20,7%

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-марте 2018 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7% до $48,29 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В марте 2018 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18,166 млрд и по сравнению с февралем 2018 г. увеличился на 11%. При этом импорт машиностроительной продукции вырос на 19,4% до $9,27 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 9,5% до $2,176 млрд, химической продукции — на 2,8% до $3,396 млрд, а ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 9,8% до $1млрд. В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт овощей на 38,9%, табака — на 22,8%, мяса и субпродуктов — на 18,1%, фруктов — на 16,0 процентов, молочных продуктов — на 12,1%. Стоимостной объем ввоза рыбы в марте 2018 года по сравнению с аналогичным показателем за февраль 2018 года снизился на 12,1%, зерновых культур — на 6,4%. Вместе с тем стоимостной объем поставок алкогольной и безалкогольной продукции, масла растительного и сахара остался на уровне февраля 2018 г. Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок полимеров и каучука на 5,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 4,6%, мыла и синтетических моющих средств — на 4,4%, фармацевтической продукции — на 4,2%, тогда как ввоз продуктов органической и неорганической химии практически не изменился. Среди текстильных изделий и обуви снизились закупки обуви на 25,4%, текстильной одежды — на 11,0%, трикотажной одежды — на 4,7%, трикотажного полотна — на 1,5%, тогда как импорт химических нитей увеличился на 18,9%, готовых текстильных изделий — на 5,7%, текстильных материалов — на 5,0%, химических волокон — на 3,8%, хлопка — на 1,5%. В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 10 раз, летательных аппаратов — в 1,8 раза, средств наземного транспорта — на 33,8%, механического оборудования — на 13,9%, инструментов и аппаратов оптических — на 8,2%, электрооборудования — на 1,8%. При этом ввоз железнодорожных локомотивов сократился на 4,2%. В марте 2018 года относительно марта 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 15,3%. При этом наблюдался рост поставок машиностроительной продукции на 21,9%, продовольственных товаров — на 7,7%, текстильных изделий и обуви — на 5,8%, химической продукции — на 5,3%. В импорте продовольственных товаров выросли закупки фруктов на 31,5%, овощей — на 31,1%, рыбы — на 17,7%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 13,6%, табака — на 7,6%, растительного масла — на 7,4%, сахара — на 2,4%, тогда как ввоз мяса и субпродуктов снизился на 36,0 процентов, зерновых культур — на 32,5%, молочных продуктов — на 26,8%. Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 24,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 14,1%, полимеров и каучука — на 12,2%, парфюмерно-косметических товаров — на 3,5%. Вместе с тем ввоз фармацевтической продукции в марте 2018 г. по сравнению с мартом 2017 г. снизился на 4,8%. В группе текстильных изделий и обуви в марте 2018 г. по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки хлопка на 27,0 процентов, химических нитей — на 22,1%, текстильных материалов — на 20,0 процентов, готовых текстильных изделий — на 10,1%, химических волокон — на 8,9%, обуви — на 7,9%, трикотажной одежды и трикотажного полотна — на 2,8%. При этом ввоз текстильной одежды уменьшился на 4,2%. В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 3,6 раза, средств наземного транспорта — на 25,4%, электрооборудования — на 22,4%, инструментов и аппаратов оптических — на 12,1%, механического оборудования — на 11,7%, тогда как ввоз судов и плавучих средств сократился на 26,4%, частей железнодорожных локомотивов — на 15,9%.