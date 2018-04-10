Более 40 млн дополнительно получит Самарская область на переселение граждан из аварийного жилья

42,7 млн рублей получит в этом году дополнительно Самарская область на переселение граждан из аварийного жилья выявленного в 2017 году, сообщает Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Деньги пойдут тем, чье жилье признано таковым до 1 января 2012 года и не включено в целевые показатели на 2014-2017 годы.

Еще 107, 5 млн рублей добавит региональный и местные бюджеты. На эти средства планируется переселить 285 граждан, живущих в 13 аварийных домах в Сергиевском районе, Самаре Сызрани . Общая площадь домов 5, 26 тыс. кв. м.

Дополнительные средства из бюджета госкорпорации получат 10 регионов страны. Общая сумма траншей — 3,15 млрд рублей.