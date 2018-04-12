Ещё
В МЭР рассказали об ответе РФ на санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

В МЭР рассказали о подробностях ответа России на санкции США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что новые американские санкции против российских компаний являются необоснованными и нарушают принципы конкуренции. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если говорить про новые индивидуальные (персональные) санкции США, то это элемент нерыночной конкуренции, таким образом усугубляется положение игрока на рынке… Считаем эти санкции необоснованными и нарушающими принципы здоровой конкуренции", — сказал Груздев.
Он также отметил, что любое подобное решение сказывается на капитализации компаний.
"Мы приверженцы норм и правил ВТО, такие механизмы есть, убежден, что при выполнении поручения председателя правительства (Дмитрия Медведева — "Газета.Ru") будет в максимально возможной степени учитываться этот фактор, а также, несомненно, приоритет защиты национальных интересов", — добавил Груздев.
Ранее Медведев предложил запретить американские товары в России.
Газета.Ru: последние новости
США может ввести новые санкции против России Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Комментарии1  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе136
Улюкаев удивил тюремным досугом65
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому95
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение