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В Германии сочли «Северный поток — 2» самым дешевым способом доставки газа в Европу
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В Германии сочли «Северный поток — 2» самым дешевым способом доставки газа в Европу 

Rambler News Service 1 час назад
Реализация проекта «Северный поток-2» позволит снизить стоимость транспортировки газа в Европу, заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
«"Северный поток-2" — проект европейских энергетических компаний, основанный на четком расчете бизнеса: маршрут от новых районов добычи в северной Сибири короче, а транспортные издержки в долгосрочной перспективе ниже, чем при маршруте через Украину. По сравнению с сжиженным природным газом экологичность выше, а затраты ниже», — сказал Бюхеле, слова которого приводит пресс-служба Восточного комитета германской экономики
Восточный комитет германской экономики был создан в 1952 году как объединение немецких компаний. Комитет представляет интересы немецких компаний в России, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
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