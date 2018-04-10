Орешкин заявил о рисках рецессии в экономике США 

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о рисках перегрева и рецессии в экономике США, что может повлиять на глобальную и российскую экономики.
«Это усиление рисков перегрева американской экономики, повышение вероятности рецессии, многие шаги, которые делаются, — они рецессию в Америке приближают. Нужно двигаться вперед, повышая темпы экономического роста, но, к сожалению, не все зависит от нас. Глобальная нестабильность и неопределенность может влиять по всей экономике, и в такой ситуации что бы мы ни делали, если страдает вся глобальная экономика, то Россия — открытая экономика, и то, что происходит в мире — точно так же влияет на нас», — сказал он, передает ТАСС.
Орешкин добавил, что негативные последствия для всей мировой экономики также могут иметь блокирование деятельности ВТО и торговая война между США и Китаем.
Напомним, США собрались ввести пошлины на китайские товары. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.
Глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что потенциал торговой войны между США и Китаем есть, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут урегулировать сложившуюся ситуацию.