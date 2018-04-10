Найден позитив от ослабления рубля

Ослабление курса рубля позитивно скажется на экспорте зерна, считают в РЗС

Ослабление курса рубля, которое наблюдается в последние дни, позитивно для экспорта российского зерна, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский

"Основным драйвером сегодня роста цен является мировой рынок. Внешние цены, по которым мы продаем, они позволили, собственно говоря (увеличивать экспорт — ред.). Сейчас еще у нас в последние дни курс ослаб, это будет способствовать, естественно", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Надолго ли — не знаем, долго ли продержится такой слабый курс. И как это повлияет в дальнейшем, это будет зависеть от политических факторов, а не от наших внутриэкономических. Но тем не менее, это способствует сейчас вывозу на внешние рынки, и в общем ликвидности нашего зернового рынка", — добавил он.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" En+ , контролируемых Олегом Дерипаской . На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться.

Глава РЗС отметил, что внутренние отгрузки зерна в России также бьют все рекорды, как и экспортные — например, в течение сезона только сельскохозяйственным организациям было отгружено свыше 52 миллионов тонн зерна. С другой стороны, на цены негативно влияют большие запасы: запасы в сельхозорганизациях, которые ведут уборку урожая, к началу марта 2018 года выросли на 17,8% в годовом выражении — до 20,689 миллиона тонн.