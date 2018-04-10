Банку Англии нельзя откладывать повышение ставок

EPA-EFE/ANDY RAIN

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». Банк Англии не должен откладывать повышение процентных ставок, заявил один из политиков регулятора, указывая на возможность более быстрого повышения зарплат и проблемы в мировой экономике, передает Reuters

Ян Маккаферти рассказал агентству, что после отставания от инфляции рост заработной платы может оказаться более сильным, чем думали многие его коллеги.

"Мы не должны сдаваться, когда дело доходит до ужесточения политики", — сказал в интервью Маккаферти, один из двух членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), который проголосовал за повышение ставок в прошлом месяце.

В ноябре Банк Англии впервые более чем за десятилетие повысил ставки, заявив, что экономика Британии хоть и демонстрирует более медленный рост, чем остальные развитые страны, из-за голосования по Brexit в 2016 году, сейчас она более склонна к росту инфляции, чем до этого.

Три месяца спустя, в феврале, в Банке Англии заявили, что, вероятно, нужно будет повысить ставки немного раньше и чаще, чем планировалось ранее, что подтолкнуло фунт стерлингов к росту и заставило инвесторов делать ставки по поводу возможного роста ставок в мае.

Маккаферти сказал, что не может быть уверен в том, голосовать ли снова за повышение ставок до майской встречи по вопросам политики, но до сих пор не было данных или развития событий вокруг Brexit, чтобы заставить его думать, что он ошибся в марте, проголосовав за повышение ставки до 0,75%.