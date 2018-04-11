Банк Англии может на следующем заседании повысить базовую процентную ставку 

Банк Англии должен на следующем заседании повысить базовую процентную ставку до 0,75% с нынешних 0,5% и не откладывать этот вопрос до мая, заявил член комитета по денежно-кредитной политике британского регулятора Ян Маккафферти.
«Мы не должны сдаваться, когда дело доходит до ужесточения политики», — сказал он интервью Reuters, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В ноябре 2017 года регулятор Великобритании впервые за более чем 10 лет повысил ставку из-за ситуации с Brexit. В начале 2018 года глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что регулятор может повысить базовую процентную ставку с текущего уровня в 0,5% в мае для борьбы с чрезмерно высокой инфляцией в стране.