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В ЦБ считают ситуацию с курсом рубля адекватной
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В ЦБ считают ситуацию с курсом рубля адекватной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Текущая ситуация с курсом рубля адекватна, ЦБ РФ не планирует мер для снижения его волатильности, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов журналистам в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.
Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ принимать какие-то меры для снижения волатильности, он сказал: "Пока нет".
Оценивая по просьбе журналистов скачок курса за последние два дня, первый зампред Банка России назвал его "адекватной ситуацией".
"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", — добавил Швецов.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться.
При этом волатильность весьма высока. Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро — от 74,19 рубля до 78,77 рубля.
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