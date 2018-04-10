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В ЦБ назвали главный риск новых санкций
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В Центробанке назвали главный риск новых санкций США 

РИА Новости 59 минут назад
Неясность новых санкций США в отношении России является в текущий момент главным риском, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
"Самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь. Пока есть неясность — это, наверное, главный риск", — сказал Швецов.
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США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил ослабляться.
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