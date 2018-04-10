Россия в I квартале увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 20,7%

Общий стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в марте составил почти $18,17 млрд, увеличившись к предыдущему месяцу на 11%.

По предварительным данным таможенной статистики, импорт машиностроительной продукции в марте увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 19,4% — до $9,27 млрд, химической продукции — на 2,8%, до $3,4 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 9,5% — до $2,18 млрд При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 9,8% — до $1,05 млрд, отмечается в сообщении ФТС.

В марте в группе продовольственных товаров и сырья для их производства импорт овощей увеличился на 38,9% к предыдущему месяцу, табака — на 22,8%, мяса и субпродуктов — на 18,1%, фруктов — на 16%, молочных продуктов — на 12,1%. Стоимостной объем ввоза рыбы в марте снизился на 12,1%, зерновых культур — на 6,4%. Вместе с тем объем поставок алкогольной и безалкогольной продукции, растительного масла и сахара остался на уровне февраля 2018 года.

Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок полимеров и каучука на 5,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 4,6%, мыла и синтетических моющих средств — на 4,4%, фармацевтической продукции — на 4,2%, тогда как ввоз продуктов органической и неорганической химии практически не изменился.

Закупки обуви в марте снизились на 25,4%, текстильной одежды — на 11%, трикотажной одежды — на 4,7%, трикотажного полотна — на 1,5%, тогда как импорт химических нитей увеличился на 18,9%, готовых текстильных изделий — на 5,7%, текстильных материалов — на 5%, химических волокон — на 3,8%, хлопка — на 1,5%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 10 раз, летательных аппаратов — в 1,8 раза, средств наземного транспорта — на 33,8%, механического оборудования — на 13,9%, оптических инструментов — на 8,2%, электрооборудования — на 1,8%. При этом ввоз железнодорожных локомотивов сократился на 4,2%.