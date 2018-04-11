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Силуанов рассказал о ситуации на валютном рынке России
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Силуанов рассказал о ситуации на валютном рынке России 

Газета.Ru 18 часов назад
Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация на российском валютном рынке в настоящее время волатильна. Об этом сообщает канал «Россия 24».
"Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, Центральный банк и министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией", — сказал Силуанов.
Он также отметил, что на данный момент ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам. Также на рынок воздействуют санкционный вмешательства в экономику России.
"Безусловно, это вызывает определенное воздействие, в том числе и на валютные рынки", — добавил Силуанов.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что влияние ослабления рубля на инфляцию возможно.
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 Ещё 12 источников 
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