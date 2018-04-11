Минфигн и ЦБ контролируют ситуацию с валютой, заявил Силуанов

Он также добавил, что ЦБ, который в понедельник не покупал валюту для Минфина, будет делать это позже, чтобы не влиять дополнительно на валютный рынок.

"Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, Центральный банк и министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией", — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

"Одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до Казначейства, Казначейство — до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись, и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке", — добавил он.

Министр финансов отметил, что на сегодняшний день ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам с одной стороны, с другой — воздействию очередного дополнительного санкционного вмешательства в экономику РФ . «Безусловно, это вызывает определенное воздействие, в том числе и на валютные рынки», — сказал он.

"Поэтому мы с Центральным банком ведем скоординированную политику и, действительно, ЦБ РФ как агент в данном случае правительства РФ не осуществлял покупки, не выходил на валютный рынок для осуществления покупок для министерства финансов", — сказал Силуанов.

Банк России не покупал в понедельник валюту для Минфина на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора. Как пояснили РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.