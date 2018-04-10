Минсельхоз ожидает роста производства молока не менее чем на 500 тыс. тонн ежегодно

Ежегодный прирост производства молока в России составит не меньше 500 тыс. тонн, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза

«Важно, что и молочное животноводство вышло на траекторию роста. И по нашим расчетам, ежегодный прирост молока будет составлять не менее 500 тыс. тонн», — сказал он.

По его словам, за год производство молока в РФ выросло на 1%.

«Даже в такой сложной отрасли как производство молока в 2017 году достигнут прирост в 1%, пусть пока и незначительный, но это первые ласточки», — отметил министр.