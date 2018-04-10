Минсельхоз хочет запретить сухое молоко

«Считаем необходимым также запретить использование сухого молока при производстве сыра», — заявил глава минсельхоза Александр Ткачев на коллегии министерства.

По данным ведомства, только в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тысяч тонн «сыроподобной продукции», произведенной из растительных жиров. А это около полутора миллионов тонн молока, которое в результате не было закуплено у российских производителей. И они понесли ощутимые потери. Для исправления ситуации минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Что, как считают эксперты ведомства, позволит контролировать ее ввоз при пересечении российской границы. Между тем тема борьбы с пальмовым маслом остается актуальной. Как заявил ранее замглавы министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов , ведомство инициирует в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) процесс, чтобы ввести квотирование ввоза пальмового масла, причем сразу на всю территорию ЕАЭС

По расчетам минсельхоза, в 2012 году в Россию было ввезено примерно 600 тысяч тонн пальмового масла. Однако уже в 2017 году этот показатель превысил миллион тонн. «Но пока конкретных предложений по сокращению ввоза пальмового масла от Минсельхоза России не поступало, — сообщили „РГ“ в Евразийской экономической комиссии. — Когда они поступят, мы рассмотрим их в общем порядке».

Между тем, отечественные производители молочной продукции имеют все возможности для наращивания собственного производства. В частности, как заявил глава минсельхоза Александр Ткачев, ежегодный прирост производства молока в стране должен составить не менее 500 тысяч тонн.

"Важно, что и молочное животноводство вышло на траекторию роста", — заявил он в ходе коллегии. По его словам, за год производство молока в РФ выросло на процент.

Цифра весьма скромная, но это, как пояснил Ткачев, лишь «первые ласточки».

Напомним, что дефицит сырого молока в России на сегодняшний день составляет порядка 7 миллионов тонн ежегодно.