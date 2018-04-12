Как власть «крышует» пальмовое масло, пустив под нож коров

В российской молочной отрасли назревает самая настоящая революция — Минсельхоз предложил законодательно запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Кроме того, будет запрещено использование сухого молока при производстве сыров. Об этом на коллегии ведомства в Москве заявил его глава Александр Ткачев

По словам министра, необходимые поправки будут внесены в технические регламенты, регулирующие производство молочной продукции.

Ткачев отметил, что в 2017 году в Россию было ввезено свыше 150 тысяч тонн «сыроподобной продукции», произведенной из молочной сыворотки и растительных жиров. Это эквивалентно почти 1,5 млн тонн сырого молока. Таким образом, этот объем не был закуплен у отечественных производителей. «Мы не намерены мириться с этим», — подчеркнул министр.

Предложение Ткачева о запрете растительного жира согласуется с основной идеей, высказанной министром 5 апреля в интервью РИА Новости : в ближайшие годы Россия планирует наполнить рынок молока на 90% отечественными продуктами, а в дальнейшем добиться полного замещения импорта «молочки». В том числе и сухого молока.

Решимость государства заполнить внутренний рынок собственной продукцией настолько сильна, что жертвой этого процесса, судя по всему, станет союзная России Белоруссия . По словам Ткачева, 120 белорусских предприятий ввозят в Россию 86% всего молочного импорта и доля эта растет. «Белорусы должны искать новые рынки сбыта», — указал союзникам министр.

Среди мер, которые Минсельхоз предлагает ввести для улучшения ситуации на рынке, включение «сыроподобной продукции» в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, обязательная электронная сертификация и маркировка молочной продукции — она заработает с 1 июля и введение обязательных долгосрочных контрактов (от 1 года) между производителями и переработчиками молока.

Пока окончательный запрет на растительные жиры не введен, россияне продолжают поглощать вместо натурального молока и молочных продуктов заменители. Причем не только жители небогатой периферии, но и вполне благополучных городов-миллионников. И что самое страшное — речь идет о детях. Так, по данным прокуратуры , две трети питания в больницах и детских садах Нижнего Новгорода оказалось фальсификатом.

Больше всего пальмового масла — 71% в Россию ввозится из Индонезии . А вот среди крупнейших компаний-импортеров числится ООО «Каргилл» — дочерняя фирма транснациональной корпорации Cargill, основанной в США . Это позволяет сделать вывод, что без американского влияния здесь не обошлось. А ведь будь на то политическая воля государства, пальмовое масло давно исчезло бы из отечественных продуктов.

Значит, это кому-то выгодно? «Свободная пресса» не раз обращалась к этой теме, выяснив, что пальмовое масло страшнее ртути и цианида.

В Национальном союзе производителей молока, поддерживая желание Минсельхоза решить проблему фальсификации на рынке молока, в использовании растительных жиров особой проблемы не видят.

«Использование растительных жиров в молочных продуктах законодательно запрещено и сегодня. Его использование разрешено только в молокосодержащих продуктах. О наличии немолочных компонентов всегда говорится на этикетке», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации, предоставленном «СП» директором «Союзмолоко» по связям с государственными органами Марией Жебит.

«Мы также считаем, — сказано далее, — что к вопросу любого запрета необходимо относиться максимально взвешенно. Растительные жиры используются в производстве детских сухих смесей, так как лучшего способа приблизить этот продукт к материнскому молоку по составу жирных кислот в мире до сих пор не придумано, о чем на совещании с президентом также заявлял и вице-премьер Аркадий Дворкович ».

Запрет на использование сухого молока в производстве сыров в «Союзмолоко» назвали «радикальной мерой», которая приведет к крайне негативным изменениям. В ассоциации напомнили, что «выработанная годами законодательная база закрепляет использование» сухого молока, которое является «полностью натуральным продуктом». «Правление Союзмолоко считает подобную инициативу нецелесообразной и губительной для российских предприятий», говорится в сообщении.

Гендиректор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин видит среди виновников сложившейся ситуации руководителей отраслевых институтов, за деньги готовых написать бизнесменам любые нужные им технологические условия для производства продукции.

— Инициатива Ткачева разумна. Она требует и поддержки и практического решения.

«СП»: — Почему?

— Потому что в последние годы замечена тенденция выталкивания с российского рынка традиционных пищевых продуктов, таких как, например, подсолнечное масло. Мы его производили 1,5 млн тонн в год. Как только началось давление со стороны поставок пальмового масла, начало происходить замещение импортом. То есть традиционный продукт вытесняется нетрадиционным. Пальм то у нас нет. И мы должны все это съесть.

«СП»: — То есть речь идет и о молочке и о других сферах использования пальмового масла?

— Да, оно используется у нас в 21 сегменте производства пищевых продуктов из 35-ти. В хлебопекарном, кондитерском и проч. Речь идет о маслах пальмового ряда. Это кокосовое масло, пальмоядровое и собственно пальмовое масло.

В некоторых случаях их использование оправдано. Например, при производстве мороженого должно использоваться кокосовое масло. Это придумано не нами, а американцами лет 70 назад. Эту технологию привез из США нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян . Тут никуда не денешься. Но у нас сейчас пихают пальмовое масло и куда надо, и куда не надо.

«СП»: — Если в американском мороженом используется пальмовое масло, может все не так страшно?

— Есть пальмовое масло, которое в Европе едят как мы едим подсолнечное или оливковое. Потому что там это масло проходит четыре стадии технологической очистки. И мы будем есть такое масло, если оно будет так очищено. Но ведь это не делается! Нам поставляется из Малайзии и Индонезии в основном плохо очищенное техническое масло. Оно может быть использовано, например, в хлебопекарной промышленности для смазывания противней, но не для добавки в пищевые продукты, тем более в молочку.

«СП»: Недаром Ткачев назвал нынешние сыры «сыроподобным продуктом»…

— Да, он немного поерничал, но сказал все правильно. Это никуда не годится, это суррогат. У нас сейчас настоящий сыр без добавления пальмового масла почти никто не выпускает. Поэтому предложение Ткачева о запрете растительного жира верное, как и его же предложение запретить производство сыра на основе сухого молока. Александр Николаевич знает, что говорит. Он прекрасно знает основы бизнеса, потому что он сам удачливый бизнесмен, а его отец создал крупнейший агрохолдинг в России.

«СП»: — Поясните, пожалуйста, ситуацию на молочном рынке, в том числе с сухим молоком…

— В последние 25 лет из-за того что коров стали резать российское дойное стадо сокращалось. Его размер сейчас находится на уровне 1917 года. Поэтому молока для переработки и производства высококачественной молочной продукции просто физически не хватает. Поэтому наши бизнесмены скупают сухое молоко в Европе, где есть излишки, которые сушат. Ввозили сухое молоко через Финляндию , но после санкций границу закрыли.

Теперь сухое молоко стали ввозить через Белоруссию. Если посмотреть статистику, то мы ввозим молока ровно в четыре раза больше, чем они надаивают со своего молочного стада. Поэтому и возникают вопросы у Россельхознадзора по вопросам качества. Хотя изначально качество белорусского молока было крайне высоким. Мы им благодарны, что подставили нам плечо. Но потом, в том числе при пособничестве наших бизнесменов, качество резко упало.

Почему мы должны в этом случае поддерживать Белоруссию? Лучше будем поддерживать своего производителя, отстаивать интересы своей страны.

«СП»: — Ситуация запущена. Как теперь нужно поступить государству, что прекратилось производство «сыроподобных продуктов»?

— Первым делом нужно взять все технические условия (ТУ) крупных сыродельных заводов и посмотреть, кто их утверждал. А также посмотреть, кто согласовывал технологические инструкции, рецептуры, где написано сколько чего добавляется. И этих людей надо привлечь к ответственности. Потому что эти документы разрабатывает не Путин и не Ткачев. Есть абсолютно конкретные люди, которые на этом зарабатывают совершенно конкретные деньги.

«СП»: — Откройте тайну, что это за люди?

— Сыроделы, которым нужны технические условия и технологические карты идут за этим в соответствующие отраслевые институты — бывшие советские НИИ. В одном таком институте в базе данных 74 тысячи ТУ. А разработка и доработка каждого такого документа стоит денег. Жить можно! И вся отрасль идет к нему на поклон. Это уже не наука получается, а тотальное зарабатывание денег за счет бизнеса. И при этом эти бюджетные учреждения содержатся государством.

Если всероссийский институт утвердил рецептуру, где есть пальмовое масло, директора надо выгнать немедленно. И начальника отдела, который это визировал и заведующего лабораторией тоже.

По мнению фермера-сыровара Олега Сироты , инициативы Минсельхоза позволят увеличить емкость внутрироссийского рынка молока и благотворно отразятся на качестве продукции.

— Я оцениваю предложение Минсельхоза как реальный прорыв. Сейчас в России появляются большие и малые фермы, наблюдается рост производства молока. Но ввоз сухого молока из Белоруссии, а также массированное использование «пальмы» сильно уронили цены. В некоторых регионах фермеры вынуждены даже выливать молоко. Все это неслучайно, в 1990-х нам такое уже устраивали западные ТНК — хотели уничтожить русскую деревню.

Но сейчас такое сделать уже не получится. Темпы роста молочных ферм огромные. Все что нам нужно — внутрироссийский рынок сбыта для молока. А для этого нужно убрать конкурентов — «пальму» и сухое молоко из Евросоюза . Хотя бы в сыроделии. Мы в свое время много об этом говорили, и вы, «Свободная пресса», об этом много писали, и вот, наконец, мы дошли до этого. Раньше такое заявление Минсельхоза представить было невозможно.

«СП»: — Предложено внести изменения в техрегламенты. Как это сделать на практике? Это может сделать Минсельхоз или понадобится специальный закон?

— Существует такая техническая комиссия, в которую входят отраслевые эксперты, люди из Роспотребнадзора и т. д. Тут даже отдельный закон не надо будет принимать. Достаточно просто переписать техрегламенты. Главное, чтобы государство было готово к этому.

«СП»: — Созданный вами Союз сыроваров в эту комиссию не входит случайно?

— Пока еще нет, хотя мы и подали заявку. Но если бы нас включили туда, мы предложили бы ровно то, что сейчас предложил Минсельхоз. Кстати, мы писали в министерство письма подобного характера, поднимали эти темы на всех наших конференциях. Нас услышали.

«СП»: — А ведь Ткачев сам крупный бизнесмен в сфере сельского хозяйства. Нет ли тут личной заинтересованности министра?

— Это ни для кого не секрет. Существует «Агрокомплекс» имени Ткачева, названный в честь отца министра. Поэтому сына и назначили главой Минсельхоза, чтобы он, лоббировал интересы отрасли, понимая их. Мне сначала это не очень нравилось, но оказалось, что это верное решение. Все остальные министры и близко такого не заявляли. Они были кто кардиолог, кто проктолог, а сельским хозяйством никто реально не занимался. Предполагаю, что роль Ткачева в введении контрсанкций тоже была решающая. То есть, это тот случай, когда личные и общие интересы совпадают.