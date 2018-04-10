Минфин задействует все меры против санкций 

Власти РФ задействуют все нужные инструменты для минимизации последствий новых санкций как для предприятий, так и для финансового рынка, но не намерены менять механизм покупки валюты на рынке, поскольку этот инструмент создавался исключительно для минимизации нефтяной зависимости российской экономики, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.
"Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка. Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости", — сказал Силуанов.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.