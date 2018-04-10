Ещё
Минфин задействует все меры против санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин задействует все меры против санкций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти РФ задействуют все нужные инструменты для минимизации последствий новых санкций как для предприятий, так и для финансового рынка, но не намерены менять механизм покупки валюты на рынке, поскольку этот инструмент создавался исключительно для минимизации нефтяной зависимости российской экономики, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.
"Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка. Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости", — сказал Силуанов.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
РИА Новости: последние новости
Ослабление курса рубля позитивно скажется на экспорте зерна, считают в РЗС Набиуллина о новых санкциях США: нужно некоторое время для адаптации В Центробанке назвали главный риск новых санкций США
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России366
Найден позитив от ослабления рубля138
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег134
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля186
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение