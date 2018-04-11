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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,18%
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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,18% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов производства пальмового масла, телекоммуникаций и инвестиционных трастов.
На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подорожал на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Selinsing PLC (CM:SELI), которые подорожали на 96,60 п. (15,75%), закрывшись на отметке в 710,00. Котировки ACME Printing and Packaging PLC (CM:ACME) выросли на 0,90 п. (15,52%), завершив торги на уровне 6,70. Бумаги Beruwala Resorts PLC (CM:BERU) выросли в цене на 0,100 п. (14,29%), закрывшись на отметке 0,800.
Лидерами падения стали акции J L Morison Sons&Jones (Ceylon) PLC (CM:MORI), цена которых упала на 68,00 п. (10,97%), завершив сессию на отметке 552,00. Акции Amaya Leisure PLC (CM:CONN) поднялись на 4,80 п. (9,09%), закрывшись на уровне 48,00, а Eden Hotel Lanka PLC (CM:EDEN) снизились в цене на 1,00 п. (6,25%) и завершили торги на отметке 15,00.
На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (88) превысило количество закрывшихся в минусе (58), а котировки 62 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,56%, или 0,37, достигнув отметки $65,88 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,45%, или 0,32, до $71,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,28%, или 3,80, до отметки $1.349,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,35% до 221,015, а котировки USD/LKR повысились на 0,10%, достигнув отметки 155,710.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,20.
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