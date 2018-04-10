Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,14%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов услуг, плантационных компаний и электроснабжения.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share вырос на 0,14%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции SMB Leasing PLC (CM:SEMB), которые подорожали на 0,1000 п. (20,00%), закрывшись на отметке в 0,6000. Котировки Kelsey Developments PLC (CM:KDL) выросли на 6,40 п. (19,05%), завершив торги на уровне 40,00. Бумаги Shalimar Estates (CM:SHAL) выросли в цене на 250,30 п. (16,71%), закрывшись на отметке 1.747,90.

Лидерами падения стали акции Beruwala Resorts PLC (CM:BERU), цена которых упала на 0,100 п. (12,50%), завершив сессию на отметке 0,700. Акции Muller&Phipps PLC (CM:MULL) поднялись на 0,100 п. (10,00%), закрывшись на уровне 0,900, а Ceylon and Foreign Trades PLC (CM:CFT) снизились в цене на 0,40 п. (7,69%) и завершили торги на отметке 4,80.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (60), а котировки 56 акций практически не изменились.

Котировки акций Muller&Phipps PLC (CM:MULL) упали до минимума, подешевев на 10,00%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 0,900.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,36%, или 0,86, достигнув отметки $64,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,40%, или 0,96, до $69,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,12%, или 1,60, до отметки $1.338,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,63% до 220,280, а котировки USD/LKR повысились на 0,39%, достигнув отметки 155,540.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,52.