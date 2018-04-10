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Орешкин рассказал, чем был ограничен рост ВВП в 2017 году
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Орешкин рассказал, чем был ограничен рост ВВП в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Темп роста ВВП России в 2017 году ниже среднемирового во многом был связан с демографической ситуацией в стране, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Если судить о результатах 2017 года по темпам роста реального ВВП, то российский показатель 1,5% существенно ниже среднемирового — 3,7%. Однако не в последнюю очередь эта разница объясняется демографической ситуацией, — сказал Орешкин, выступая на XIX Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики.
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