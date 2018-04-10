Меркель связала «Северный поток-2» с украинским транзитом

Меркель впервые обозначила роль политических факторов в проекте «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток — 2".

"Я четко обозначила, что проект "Северный поток — 2" без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен, — сказала она во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. — Поэтому, как вы видите, это — не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы".

Глава германского правительства пообещала оставаться в тесном контакте с украинской стороной по вопросу реализации проекта.