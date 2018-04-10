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Меркель связала «Северный поток-2» с украинским транзитом
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Меркель впервые обозначила роль политических факторов в проекте «Северный поток — 2» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток — 2".
"Я четко обозначила, что проект "Северный поток — 2" без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен, — сказала она во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. — Поэтому, как вы видите, это — не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы".
Глава германского правительства пообещала оставаться в тесном контакте с украинской стороной по вопросу реализации проекта.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока". Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Ввод "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.
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