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Российских миллиардеров переселят «на острова»
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Спасительные офшоры: российских миллиардеров переселят «на острова» 

Ридус 3 часа назад
Фото: Jumana El Heloueh / Reuters
Помощь понесшим потери миллиардерам, о которой в понедельник говорил в общих словах премьер-министр Дмитрий Медведев, во вторник приобрела некоторую четкость.
По сведениям «Ведомостей», обсуждается создание двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининградской области и на дальневосточном острове Русский. То есть эти резервации для олигархов даже географически не будут иметь общей границы с основной территорией страны.
Эти предложения — тоже географически — похожи на проект создания игровых зон: также своеобразных офшоров, где не действуют запреты, работающие за границами этих «резерваций».
«Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо», — Н. Носов, «Незнайка на Луне».
5 апреля Минфин США обнародовал новый санкционный список российских резидентов, среди них Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. К концу понедельника бизнесмены из этого списка потеряли больше $12 млрд своего состояния, рухнули рубль и российский фондовый рынок.

Родина слышит, Родина знает

Согласно проекту правительства, компании попавших под санкции собственников смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением правовой и финансовой инфраструктуры и без выплаты налогов. Пока не понятно, как именно переносить некоторые формы бизнеса «на другой хостинг», если такие формы законодательством РФ не предусмотрены.
В понедельник эксперт Института современного развития Никита Масленников говорил «Ридусу», что ряд мер по спасению тонущих миллиардеров в самом деле могут быть «закавычистыми» с правовой точки зрения.
«Это, конечно, будет довольно трудоемко с юридической точки зрения, но если поставить такую задачу, я думаю, наши юристы с этим справятся», — сказал он.
В частности, в правительстве обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил (например, отмена валютных ограничений), возможность рассчитываться в валюте, и прочие послабления, которые «обычным» российским предпринимателям не снятся в самых сладких снах.

Спасти рядового олигарха

Здесь может быть очень много вариантов такого «переноса хостинга», потому что у каждой из этих компаний своя, не похожая на остальных, ситуация, говорит исполнительный директор «Делового союза Евразии» Андрей Чухлиб.
«Если это какие-то финансовые компании, то у них не только счета в американских банках, у них и весь бизнес расположен в иной юрисдикции, и если их счета в США заморожены, это может означать полную потерю управляемости. А если у компании физическое производство находится в России, а за рубежом осуществляются только финансово-юридические операции, это совсем другое дело. Такая компания может выйти из неприятной ситуации с наименьшими потерями», — сказал он «Ридусу.
Компании постоянно мигрируют из одной юрисдикции в другую не обязательно из-за каких-то экстремальных ситуаций, добавляет Чухлиб. Предприниматели постоянно мониторят изменения в налоговом законодательстве разных стран и переезжают из одной юрисдикции в другую. То есть изобретать какое-то ноу-хау им не требуется, считает эксперт.
»Смена юрисдикции компании в санкционном режиме отличается от обычной смены юрисдикции тем, что первый не дает компании совершать определенные виды сделок: в том числе, например, и передачу активов в другую юрисдикцию. Это такой аналог домашнего ареста для юрлица. В этом случае находящаяся «под колпаком» компания не может продать свои активы другой фирме даже за один доллар», — объясняет он, в чем засада новых американских ограничений для российских собственников.

Военно-финансовая хирургия

Для владельцев арестованных в США компаний, правда, остается еще один вариант спасти для себя и для Родины свои миллиарды, подсказывает Чухлиб.
«Есть такой ход, как вместо передачи активов как таковых заключить договор доверительного управления ими с другой компанией: это примерно то же самое, как нанять кризис-менеджера или гендиректора, но только не в виде частного CEO, а в виде юридического лица (это то, что в англосаксонском праве именуется трастом — прим. ред.) То есть формально ни учредитель компании, ни владелец никакой оперативной деятельности с арестованными активами не ведут», — говорит он.
«Мы не хотим также сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, тоже чего-нибудь да стоит», — Н. Носов, «Незнайка на Луне».
Правда, рассуждает Чухлиб, дивиденды от деятельности подпавших под санкции компаний и в этом случае будут поступать на зарубежные счета — то есть моментально омертвляться.
Поэтому сверхзадачей собственников зависших под колпаком у Минфина США компаний и примкнувшего к ним правительства РФ является максимально бескровно разделить «кровеносные системы» самих компаний и американских финансовых структур.
В финансово-юридической «хирургии» такие операции хорошо отработаны, и их планирование и проведение по сложности ничуть не уступает планированию и проведению масштабных боевых операций, говорит Чухлиб.
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