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Новотны: ЕЦБ должен начать нормализацию политики
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Новотны: ЕЦБ должен начать нормализацию политики 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Европейский центральный банк должен начать нормализацию своей денежно-кредитной политики. Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, сообщает Reuters.
Член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны. Фото: EPA/HELMUT FOHRINGER
"Сейчас, я думаю, настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Эта нормализация требует тонкой балансировки мер, а также тщательной последовательности во времени", — сказал Новотны, который возглавляет Центральный банк Австрии, во время выступления на экономической конференции SUERF. Между тем, он предупредил о том, что глобальная «торговая война» может иметь широко распространенные негативные последствия, в том числе для валютных рынков. "Торговые войны" имеют негативные последствия для всех участников", — отметил Новотны.
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Кёре: риски торговой войны уже вредят экономике Кнот призвал ЕЦБ завершить количественное смягчение Вайдманн: ЕЦБ должен постепенно сокращать стимулы «Прямые последствия могут быть на стороне обменного курса, но это трудно увидеть или спрогнозировать, потому что сегодня у нас так много связей, у нас длинные производственные цепочки… Это может иметь негативные последствия для финансовой стабильности, но последствия для денежно-кредитной политики не очень ясны», — добавил он. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе член правления ЕЦБ Бенуа Кёре заявил, что последствия «торговой войны» для инфляции станут заметными только в долгосрочной перспективе, но ожидания этого уже вредят заемщикам и инвесторам. "Падение цен на акции в ответ на объявление США о введении пошлин на сталь и алюминий, а также преобладающая неопределенность в отношении масштабов каких-либо ответных мер уже способствовали ужесточению финансовых условий", — сказал он. Кёре не указал на какие-либо непосредственные последствия торговой напряженности для политики ЕЦБ. Однако он подчеркнул, что ожидаемая инвесторами «торговая война» навредит росту и занятости — двум ключевым драйверам инфляции.
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