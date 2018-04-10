Новотны: ЕЦБ должен начать нормализацию политики

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Европейский центральный банк должен начать нормализацию своей денежно-кредитной политики. Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, сообщает Reuters.

Член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны. Фото: EPA/HELMUT FOHRINGER

"Сейчас, я думаю, настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Эта нормализация требует тонкой балансировки мер, а также тщательной последовательности во времени", — сказал Новотны, который возглавляет Центральный банк Австрии, во время выступления на экономической конференции SUERF. Между тем, он предупредил о том, что глобальная «торговая война» может иметь широко распространенные негативные последствия, в том числе для валютных рынков. "Торговые войны" имеют негативные последствия для всех участников", — отметил Новотны.

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