Всемирный банк: без реформ рост экономики Украины в 2018-2019 годах замедлится до 1,5%

Молдавии и КИЕВ, 10 апреля. / ТАСС /. Рост украинской экономики замедлится до 1,5% в ближайшие два года, если Киев не проведет реформы. Об этом во вторник заявил на брифинге ведущий экономист Всемирного банка , руководитель программы по Белоруссии Украине Фарук Кхан.

"Украине необходимо в ближайшие месяцы провести ключевые реформы для экономического роста, в противном случае есть риски существенного замедления роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5%, что на 2 п.п. ниже, чем мы прогнозировали", — сказал он. При этом представитель Всемирного банка подчеркнул, что «инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ на Украине». Он также отметил, что Киев не утвердил обновленную программу сотрудничества с Международным валютным фондом

В свою очередь экономист представительства банка на Украине Анастасия Головач подчеркнула, что Украине необходимо завершить ряд ключевых реформ в самое ближайшее время. «В первую очередь, это борьба с коррупцией, создание антикоррупционного суда», — сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, ожидают реформирования государственные банки, а также создание рынка земли и приватизация государственных предприятий", — сообщила Головач, добавив, что эти реформы следует проводить безотлагательно. «Если реформы будут обеспечены, то есть все основания, что в текущем году рост ВВП составит 3,5%», — сказала она.

Осенью 2017 года Всемирный банк рассчитывал, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%, в 2019-2020 годах — по 4%. На прошлой неделе министерство экономического развития и торговли озвучило прогноз, согласно которому в 2018 году украинская экономика вырастет на 3,2%.

В 2017 году ВВП Украины вырос на 2,5% по сравнению с 2016 годом.