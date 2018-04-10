Ещё
Всемирный банк: без реформ рост экономики Украины в 2018-2019 годах замедлится до 1,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Всемирный банк: без реформ рост экономики Украины в 2018-2019 годах замедлится до 1,5% 

ТАСС 37 минут назад
КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Рост украинской экономики замедлится до 1,5% в ближайшие два года, если Киев не проведет реформы. Об этом во вторник заявил на брифинге ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программы по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан.
"Украине необходимо в ближайшие месяцы провести ключевые реформы для экономического роста, в противном случае есть риски существенного замедления роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5%, что на 2 п.п. ниже, чем мы прогнозировали", — сказал он. При этом представитель Всемирного банка подчеркнул, что «инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ на Украине». Он также отметил, что Киев не утвердил обновленную программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
В свою очередь экономист представительства банка на Украине Анастасия Головач подчеркнула, что Украине необходимо завершить ряд ключевых реформ в самое ближайшее время. «В первую очередь, это борьба с коррупцией, создание антикоррупционного суда», — сказала эксперт.
Кроме того, по ее словам, ожидают реформирования государственные банки, а также создание рынка земли и приватизация государственных предприятий", — сообщила Головач, добавив, что эти реформы следует проводить безотлагательно. «Если реформы будут обеспечены, то есть все основания, что в текущем году рост ВВП составит 3,5%», — сказала она.
Осенью 2017 года Всемирный банк рассчитывал, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%, в 2019-2020 годах — по 4%. На прошлой неделе министерство экономического развития и торговли озвучило прогноз, согласно которому в 2018 году украинская экономика вырастет на 3,2%.
В 2017 году ВВП Украины вырос на 2,5% по сравнению с 2016 годом.
ТАСС: последние новости
X5 Retail Group заявила о неготовности 50% поставщиков к работе с системой "Меркурий" Forbes: Олег Дерипаска потерял почти $1 млрд из-за санкций США Кудрин: ожидать снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшее полугодие не стоит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля130
Набиуллина прокомментировала падение рубля320
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста55
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение