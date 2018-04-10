Где граница дружбы между Си Цзиньпином и Трампом?

Сегодня Си Цзиньпин ответил взаимностью, просигнализировав в своем выступлении на Боаоском азиатском форуме, что он по-прежнему настроен на переговоры, чтобы избежать полномасштабного торгового конфликта. Фьючерсы на индекс S&P выросли после того, как он пообещал понизить пошлины на импортные автомобили в 2018 году, сократить ограничения на иностранную собственность в ключевых отраслях и лучше защищать иностранную интеллектуальную собственность, сообщает Dow Jones.

Подобные обещания Си Цзиньпин давал и раньше, но, сделав это напрямую на таком важном форуме, он придал им больше веса. Однако в своем выступлении он также повторил давнишние претензии, касающиеся ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Обещания в отношении интеллектуальной собственности нужно будет оперативно реализовать, чтобы успокоить таких «ястребов», как Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США, который обвинял Пекин в том, что он постоянно использует США.

Комментарии Си Цзиньпина относительно интеллектуальной собственности, которая является основной причиной торговой войны, оставляют большое пространство для домыслов. Председатель пообещал реорганизовать агентство, отвечающее за интеллектуальную собственность, и более эффективно обеспечивать исполнение законов. Администрация Си Цзиньпина уже показала, что она может реализовывать изменения в корпоративном поведении, от которых уклонялись ее предшественники, благодаря растущей борьбе с коррупцией. Неожиданно эффективные кампании, направленные на сокращение сталеплавильных мощностей, на ограничение загрязнения воздуха в зимний период и ограничение хитроумных схем по управлению капталами, стали свидетельством серьезности его намерений. Если такие методы будут использоваться для борьбы с присвоением интеллектуальной собственности, то это меняет дело.

К сожалению, остается неясным, действительно ли Си Цзиньпин и его помощники верят, что это соответствует интересам Китая. В своих комментариях Си Цзиньпин призвал китайские и иностранные компании обеспечить «нормальный технологический обмен и сотрудничество».

В своем выступлении Си Цзиньпин также указал на риски чрезмерных усилий. Непосредственно после консолидации своей власти, в результате которой он получил много врагов, Си Цзиньпин не захочет показать, что он отступает перед угрозами американцев.

Ровно до сих пор и простирается дружба: Си Цзиньпину также необходимо показать, что он что-то получает в результате любой сделки. Таким образом, перспективы перемирия в торговой войне между США и Китаем, очевидно, будут основаны на желании Трампа идти на компромисс в той же мере, как и на действиях, которые предпримет Китай.

Трудности на рынках еще далеко не преодолены.