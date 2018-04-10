Компания «Транснефть» возобновила прокачка нефти по нефтепроводу Баку — Новороссийска, приостановленную утром по техническим причинам.
«Прокачка со стороны Азербайджана возобновлена в 11 утра по московскому времени», — заявил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.
Ранее сегодня он сообщал, что утром 10 апреля на нефтепроводе по техническим причинам была остановлена прокачка нефти от пункта «Сиазань» в Азербайджане в направлении пункта «Самур» (Дагестан).
По нефтепроводу Баку — Новороссийск транспортируется каспийская нефть в черноморский порт Новороссийска.