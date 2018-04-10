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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу Баку — Новороссийск
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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу Баку — Новороссийск 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Компания «Транснефть» возобновила прокачка нефти по нефтепроводу Баку — Новороссийска, приостановленную утром по техническим причинам.
«Прокачка со стороны Азербайджана возобновлена в 11 утра по московскому времени», — заявил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.
Ранее сегодня он сообщал, что утром 10 апреля на нефтепроводе по техническим причинам была остановлена прокачка нефти от пункта «Сиазань» в Азербайджане в направлении пункта «Самур» (Дагестан).
По нефтепроводу Баку — Новороссийск транспортируется каспийская нефть в черноморский порт Новороссийска.
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