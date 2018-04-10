Поздно бежать в обменники. Как изменятся цены на товары и продукты из-за курса

Российская валюта продолжает снижение, начавшееся вчера: доллар подорожал на 2,3 рубля и торгуется около отметки 63,5 рубля. При этом в ходе торгов котировки американской валюты вырастали до отметки 63,95 рубля. Евро к 12 часам дня подорожал более чем на три рубля — до 77,8 рубля. В ходе торгов котировки европейской валюты достигали отметки 78,77 рубля.

У работников пункта обмена валют сейчас горячая пора. Москвичи начали обходить обменники в поисках лучшего курса валют. Информация на стендах с курсами то и дело меняется: если утром купить евро можно было за 75 рублей, то к обеду стоимость европейской валюты выросла до 78 рублей. При этом специалисты ожидают повышения цен на автомобили, молочную продукцию и ряд лекарств.

Как рассказал телеканалу Москва 24 директор по корпоративным коммуникациям автомобильной компании Василий Мельников, на данный момент те автомобили, которые дилеры уже оплатили, дорожать не будут. Цена зафиксируется. Что касается будущего, те, кто осуществляет сделки в евро, будут нести убытки, которые постепенно будут перекладываться на плечи клиентов. Подорожает также, по словам эксперта, и обслуживание автомобиля.

Есть опасения, что рост евро и доллара повлечет за собой и увеличение цен на продукты. По мнению гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, по большинству продуктов питания Россия себя обеспечивает практически полностью.

"Это у нас и мукомольная промышленность, крупяная, это и мясо птицы, и свинина, и яйцо. То есть по этим продуктам я не вижу так сказать факторов для роста цены в связи с изменением ситуации на валютном рынке", — уточнила Елена Тюрина

Однако, продолжает эксперт, есть продукты, по которым страна зависим от импорта. Это плодоовощная продукция и молочная продукция в виде сливочного масла и сыра. Именно по этим продуктам, по ее словам, возможно увеличение цены. При этом Тюрина отметила, что резкого скачка цен на плодоовощную продукцию ожидать не стоит, поскольку начинается сезон овощей и фруктов.

Есть вероятность, что вырастут цены на лекарства, но это произойдет не сразу, а постепенно, отмечают эксперты. Как и в случае с автомобилями те партии, которые были закуплены до скачка валюты, будут продавать по прежним ценам, а вот стоимость новой партии, скорее всего, будет дороже.

"Как правило, закупки проводятся заранее, и то, что мы видим на прилавках наших аптек и лечебных учреждениях было закуплено 3 месяца назад, может, полгода — в зависимости от срока годности этих препаратов. По большому счету в процентном отношении стоимость лекарств вырастет незначительно", — заключил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев

Обвал российского рынка аналитики объясняют двумя причинами. «Первая — рынки опасаются, что американцы ударят по Дамаску . Российские военные сказали что ответят, и таким образом возникает риск новой мировой войны. Вероятность военного конфликта не очень большая — хочется верить, что и в Москве , и в Вашингтоне сидят разумные люди. Но рынки в том числе учли и эти риски», — объясняет директор аналитического департамента одной из крупнейших компаний в мировой форекс-индустрии Александр Разуваев

Вторая причина, по его словам, — новые американские санкции, в которые в России мало кто верил. «Они разрушают акционерный капитал компании „Русал“ , и рынки опасаются, что вслед за „Русалом“ могут последовать другие крупнейшие российские компании, такие как »Сбербанк" , где хранится основной объем сбережений граждан, или "Газпром"

Дальнейшее развитие событий на рынке во многом будет зависеть от того, как отреагирует на санкции правительство. «Российские власти сейчас находятся перед очень сложным выбором, — отмечает Разуваев. — Как известно, при выборе „позор или война“, если отдать предпочтение первому, то сначала получишь позор, а потом войну. Соответственно, если промолчать, то американцы воспримут это как слабость. Возможный ответ России — это мораторий на выплату суверенных и корпоративных внешних долгов. Это национализация американских активов в нашей стране. С другой стороны, экономическая конфронтация с западом России, мягко говоря, невыгодна».

Остановить падение российской валюты мог бы Банк России . «В принципе, Центробанк может поддержать российскую валюту — объем золотовалютных резервов в 450 миллиардов долларов позволяет это сделать, — уверен собеседник портала. — Но Центробанк у нас заботится не о курсе доллара, а об уровне инфляции. Сейчас она ниже целевого уровня — два процента при целевом уровне в четыре, ослабление рубля ее подгонит. Но пока рост цен не превысит целевой уровень, ЦБ вряд ли захочет тратить валютные резервы».

Несмотря на нервозность рыночных игроков, с макроэкономической точки зрения нынешний обвал оказывается выгодным для российского бюджета. «Удивительно, но в краткосрочной перспективе новые американские санкции помогают российскому бюджету, потому что нефть дорожает, а рубль дешевеет, — отмечает эксперт. — Соответственно, рублевые доходы экспортеров нефти, а значит и доходы бюджета от налоговых поступлений, растут».

К середине дня наметились признаки восстановления курса рубля — евро откатывается к 76 рублям, доллар — к отметке 62 рубля. Судя по быстрым темпам снижения зарубежных валют, в игру все-таки вступил Банк России. Таким образом, появилась надежда на стабилизацию ситуации.