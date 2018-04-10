Орешкин рассказал о преимуществах низкой инфляции

«Вопрос появления длинных ресурсов, которые могут инвестироваться, в том числе в инфраструктуру, — это то, чего не было раньше, и то, что есть сейчас. Использование частного финансового ресурса для программ развития инфраструктуры, программ развития городов — это то, что появилось как возможность сейчас», — сказал Орешкин.

По его словам, Россия впервые в истории вышла на предсказуемый и низкий уровень инфляции. Этого удалось достичь благодаря созданию соответствующих институциональных механизмов.