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Орешкин рассказал о преимуществах низкой инфляции
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Орешкин рассказал о преимуществах низкой инфляции 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Низкая инфляция, установившаяся в России по итогам 2017 года, позволяет использовать долгосрочные кредиты и частные инвестиции. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Московской биржи, передаёт РИА «Новости».
«Вопрос появления длинных ресурсов, которые могут инвестироваться, в том числе в инфраструктуру, — это то, чего не было раньше, и то, что есть сейчас. Использование частного финансового ресурса для программ развития инфраструктуры, программ развития городов — это то, что появилось как возможность сейчас», — сказал Орешкин.
По его словам, Россия впервые в истории вышла на предсказуемый и низкий уровень инфляции. Этого удалось достичь благодаря созданию соответствующих институциональных механизмов.
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