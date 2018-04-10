Минфин: россияне сами должны заботиться о достойной пенсии

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что граждане сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег — откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале, конечно", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что данные ресурсы используются во многих странах.

"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", — добавил Силуанов.